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27 июля 2026 в 18:58

В Кремле назвали нежелательный для РФ сценарий украинского конфликта

Песков: Россия не хотела бы видеть расширение конфликта на Украине

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия не желает видеть потенциального расширения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Трансляция его выступления проходит на странице форума во «ВКонтакте».

Посмотрим, как будет развиваться обстановка. Но расширение географии этого конфликта — это, конечно, то, чего не хотелось бы видеть, — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков назвал чрезвычайно опасным расширение географии боевых действий украинского конфликта из-за недавней атаки Киева на иранское судно. В ходе него погиб один человек. Он призвал бороться с киевским режимом.

Кроме этого, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил о попытке президента Украины Владимира Зеленского втянуть Россию в военное столкновение с Западом. Эксперт отметил, что подобный исход будет иметь крайне серьезные последствия. По его словам, вовлечение НАТО в конфликт на Украине станет неприемлемым для Москвы и способствует эскалации.

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