Раскрыты темы саммита ШОС в Бишкеке Замглавы МИД Руденко: Россия готовится к председательству в ШОС

В повестку предстоящего саммита ШОС в Бишкеке входит адаптация работы организации к текущей геополитической ситуации, обновление договорно-правовой базы и создание новых постоянно действующих органов, отметил в интервью NEWS.ru замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, повышенное внимание также будет уделено вопросам безопасности в пространстве ЕАЭС.

В повестке решение — комплексное совершенствование деятельности объединения применительно к современным геополитическим реалиям, внесение необходимых изменений в договорно-правовую базу, создание новых постоянно действующих органов, — заявил Руденко.

По его словам, важнейшей задачей для Москвы на данном этапе является подготовка российской председательской вахты в организации в 2027–2028 гг. Дипломат подчеркнул, что российская сторона сфокусирована на дальнейшем укреплении ШОС.

24 июля глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Киргизию для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС в Чолпон-Ате. На встрече министры готовят документы и согласовывают повестку предстоящего саммита ШОС в Бишкеке.