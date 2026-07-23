Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, сообщил канал отечественного дипведомства в МАКСе. По выходе из самолета ему предложили национальные блюда.

Он примет участие в заседании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет 24 июля в Чолпон-Ате.

По информации на сайте ШОС, члены Совета национальных координаторов государств подготовили все материалы к предстоящей встрече министров иностранных дел. На мероприятии также согласовали проекты документов, которые вынесут на рассмотрение Совета глав государств в Бишкеке 1 сентября 2026 года.

Ранее генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев заявил, что заявки на присоединение к ШОС подали около 20 стран мира. По его словам, такой результат показывает высокую востребованность фундаментальных ценностей и принципов структуры на международной арене.

Кроме того, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил, что Запад испытывает к организации встревоженный интерес. Он считает, что это свойственно для всех объединений, в которых ключевую роль играет Россия или КНР.