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23 июля 2026 в 18:23

Лавров прибыл с визитом в Киргизию

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: NEWS.ru
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Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, сообщил канал отечественного дипведомства в МАКСе. По выходе из самолета ему предложили национальные блюда.

Он примет участие в заседании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет 24 июля в Чолпон-Ате.

По информации на сайте ШОС, члены Совета национальных координаторов государств подготовили все материалы к предстоящей встрече министров иностранных дел. На мероприятии также согласовали проекты документов, которые вынесут на рассмотрение Совета глав государств в Бишкеке 1 сентября 2026 года.

Ранее генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев заявил, что заявки на присоединение к ШОС подали около 20 стран мира. По его словам, такой результат показывает высокую востребованность фундаментальных ценностей и принципов структуры на международной арене.

Кроме того, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов объяснил, что Запад испытывает к организации встревоженный интерес. Он считает, что это свойственно для всех объединений, в которых ключевую роль играет Россия или КНР.

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