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15 июня 2026 в 13:38

Около 20 стран направили заявки на вступление в ШОС

Генсек ШОС заявил о двух десятках новых заявок на членство

Нурлан Ермекбаев Нурлан Ермекбаев Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Около 20 стран мира направили официальные заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества в том или ином статусе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. Генсек назвал волну обращений доказательством высокой востребованности фундаментальных ценностей и принципов структуры на международной арене, передает РИА Новости.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к организации со стороны мирового сообщества, в корзине заявок на присоединение к ШОС в том или ином статусе находится около 20 обращений, — подчеркнул Ермекбаев.

До этого политолог Федор Лукьянов отмечал, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) вызывает у западных стран повышенный и крайне встревоженный интерес. По словам эксперта, подобная реакция со стороны Запада характерна для любых структур, в которых ведущую роль играют Россия или Китай.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил на совещании коллег из стран — участниц ШОС в Бишкеке, что существуют реальные риски проникновения вооруженных боевиков из кризисных зон на территорию сопредельных государств. По его словам, особую обеспокоенность вызывает нестабильность в Афганистане.

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