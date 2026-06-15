Около 20 стран направили заявки на вступление в ШОС Генсек ШОС заявил о двух десятках новых заявок на членство

Около 20 стран мира направили официальные заявки на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества в том или ином статусе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев. Генсек назвал волну обращений доказательством высокой востребованности фундаментальных ценностей и принципов структуры на международной арене, передает РИА Новости.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к организации со стороны мирового сообщества, в корзине заявок на присоединение к ШОС в том или ином статусе находится около 20 обращений, — подчеркнул Ермекбаев.

До этого политолог Федор Лукьянов отмечал, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) вызывает у западных стран повышенный и крайне встревоженный интерес. По словам эксперта, подобная реакция со стороны Запада характерна для любых структур, в которых ведущую роль играют Россия или Китай.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил на совещании коллег из стран — участниц ШОС в Бишкеке, что существуют реальные риски проникновения вооруженных боевиков из кризисных зон на территорию сопредельных государств. По его словам, особую обеспокоенность вызывает нестабильность в Афганистане.