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16 июля 2026 в 07:04

Заявку на регистрацию товарного знака Долиной отозвали из Роспатента

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить», которую подали от имени народной артистки России, была отозвана из Роспатента, сообщает РИА Новости. Соответствующее решение принято 7 июля, а сама заявка была направлена в ведомство в феврале 2026 года.

Изначально предполагалось, что под этим брендом будут проводиться операции с недвижимостью, оказываться консультационные услуги по вопросам задолженности и подготовке юридических документов. Однако представитель певицы Сергей Пудовкин назвал эту инициативу глупостью и заявил, что вокруг имени артистки постоянно появляются разного рода провокации.

Летом 2024 года Долина пострадала от мошенников, в результате чего потеряла квартиру в центре Москвы. Позже ей удалось оспорить сделку, однако судебные тяжбы продолжались вплоть до Верховного суда. История вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание к рискам на рынке недвижимости, вдохновив новых аферистов на аналогичные схемы.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что государство ввело меры для защиты покупателей квартир от «схемы Долиной». По его словам, теперь суды будут оценивать не только внутренние мотивы продавца, но и поведение второй стороны сделки, что делает возврат недвижимости через реституцию значительно более сложным процессом.

Общество
Лариса Долина
Роспатент
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Заявку на регистрацию товарного знака Долиной отозвали из Роспатента
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