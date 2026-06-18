На «Нейрофест-2026» подали более тысячи заявок из 75 регионов России

На «Нейрофест-2026» подали более тысячи заявок из 75 регионов России

На «Нейрофест-2026» в качестве заявок поступило 1048 проекта из 75 регионов России. Программа создала банк ИИ-решений для культуры с более чем 150 разработками и экосистему по семи направлениям, включая цифровые и интерактивные индустрии, а также сценические и перформативные практики.

Результаты заявочной кампании показывают: интерес к применению ИИ в культуре вышел на новый уровень. Мы видим поколение креаторов, которые воспринимают искусственный интеллект не как внешнюю технологию, а как рабочий инструмент для создания масштабных проектов в сфере культуры, — рассказала директор АНО «Ленинка Арт» Анна Серебровская.

Наиболее активными регионами оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Среди лидеров также значатся Республика Татарстан, Красноярский край и Нижегородская и Самарская области. Наибольший интерес привлекли цифровые и интерактивные сферы, а также области, связанные с визуальным образом и текстом.

После завершения приема заявок стартует следующий этап программы: финалистов ожидает экспертный отбор проектов профессиональным сообществом, акселерационная программа с менторской поддержкой, командная работа над развитием решений, доступ к технологическим партнерам (Росатом, Яндекс AI, Фонд «Сколково», Альянс в сфере ИИ), а также участие в Национальной премии ИИ‑креаторов.

Ранее сообщалось, что в преддверии открытия II сезона Международной литературной премии в области научной фантастики «История будущего» увеличили призовой фонд до более 6 млн рублей. Мероприятие, учрежденное Фондом «Атом», традиционно пройдет под эгидой госкорпорации «Росатом».