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29 июля 2026 в 19:45

Названы хедлайнеры фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» в Петербурге

Елка и Feduk выступят 8 августа на фестивале «Пикник Афиши x Сбер» в Петербурге

Feduk Feduk Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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8 августа 2026 года на Елагином острове в Санкт-Петербурге пройдет масштабный городской фестиваль под открытым небом «Пикник Афиши x Сбер».

Гостей мероприятия ждет музыкальная программа сразу на нескольких сценах, где выступят Feduk, Мальбэк и Сюзанна, Slava Marlow, ЛСП, Сергей Бобунец, Минаева, Елка и другие знаменитости.

Впервые в Северной столице «Пикник» развернет пять сцен, большой фудкорт, дизайнерский маркет и другие развлечения. Кроме того, из Москвы в Петербург фестиваль привезет луна-парк под открытым небом с сияющими аттракционами в стилистике кино и ароматов сахарной ваты.

Ранее сообщалось, что на главной сцене набережной курорта Завидово в Тверской области прошел фестиваль «Звезды Русского Радио в Завидово». На мероприятии выступили Филипп Киркоров, Лариса Долина, Елка, Ираклий Пирцхалава и другие исполнители.

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Названы хедлайнеры фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» в Петербурге
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