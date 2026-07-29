Прокуратура снова запросила пожизненное для детоубийцы из Черняховска

Прокуратура снова запросила пожизненное для детоубийцы из Черняховска Прокурор повторно запросил пожизненное для отчима убитого в Черняховске ребенка

Прокурор повторно потребовал назначить пожизненный срок отчиму убитого в Черняховске Калининградской области семилетнего мальчика Сергею Гамме, сообщает РИА Новости. Для матери жертвы Анастасии запросили наказание в виде 8,5 года лишения свободы.

Гамме Сергею назначить лишение свободы пожизненно в колонии строгого режима, — сказала начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры области Нина Мазур.

По версии следствия, с 29 января по 1 февраля 2025 года отчим нанес ребенку не менее 35 ударов в домашних условиях, находясь в состоянии наркотического опьянения. Вместе с супругой мужчина не обратился к медикам за помощью, и мальчик скончался. По информации правоохранителей, обвиняемый поместил тело ребенка в сумку, вывез в болотистую местность и выбросил в воду.

Ранее мать мужчины, расправившегося с семилетним пасынком, повторно вызвали на допрос из-за неточных показаний. Первоначально женщина озвучила одну версию событий трагического дня, однако во время судебного заседания изложила совершенно иные сведения.