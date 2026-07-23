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23 июля 2026 в 14:53

Мать детоубийцы из Черняховска снова оказалась на допросе

Мать утопившего пасынка в болоте в Черняховске мужчины снова подверглась допросу

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Мать мужчины, расправившегося с семилетним пасынком и утопившего его в болоте в Черняховске Калининградской области, повторно вызвали на допрос из-за неточных показаний, сообщает Telegram-канал Amber Mаsh. Первоначально женщина озвучила одну версию событий трагического дня, однако во время судебного заседания изложила совершенно иные сведения.

Правоохранители потребовали от нее разъяснений по поводу возникших разногласий. Расхождения всплыли при сопоставлении слова пенсионерки со свидетельствами самого обвиняемого и его супруги. На очередном допросе женщина вспомнила детали визита родственников, а также их странное и необъяснимое поведение. По ее словам, в тот день сын с невесткой «сильно суетились», торопились и ушли сразу после приема пищи.

Суд отправил на принудительное лечение петербурженку Анастасию Скворцову, утопившую новорожденного сына, и освободил ее от уголовной ответственности. Скворцова поместила новорожденного сына в таз с водой и удерживала его там, пока он не перестал подавать признаки жизни. Об убийстве она начала думать после ссоры с родственниками.

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