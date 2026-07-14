Утопившая младенца петербурженка избежала уголовной ответственности

Суд отправил на принудительное лечение петербурженку Анастасию Скворцову, утопившую новорожденного сына, и освободил ее от уголовной ответственности, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram-канале. Девушку обвиняли в убийстве матерью новорожденного ребенка.

Суд применил к ней меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, трагедия случилась в декабре 2025 года в квартире на улице Ушинского. Скворцова поместила новорожденного сына в таз с водой и удерживала его там, пока он не перестал подавать признаки жизни. Она задумалась об убийстве младенца после ссоры с родственниками и тяжелого финансового положения.

Ранее 7 июня на реке Ея обнаружили тела женщины и ее малолетнего ребенка. По предварительным данным, мать убила сына, после чего покончила с собой. Поиски продолжались всю ночь и завершились утром 8 июня.