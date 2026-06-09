Россиянка утопила сына в реке и покончила с собой

Россиянка утопила сына в реке и покончила с собой Kub Mash: тела женщины и ее сына нашли у реки Ея на Кубани

На Кубани обнаружили тела женщины и ее малолетнего сына, сообщил Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на службу «112». Инцидент произошел 7 июня на реке Ея.

По данным канала, мать убила ребенка, а затем свела счеты с жизнью. О случившемся сообщили в экстренные службы. Женщину и малыша искали всю ночь и обнаружили к утру 8 июня.

Ранее пресс-служба МЧС по Красноярскому краю сообщила, что на озере Бархатово в Сосновоборском округе утонул 14-летний подросток. По предварительным данным, мальчик катался на сапборде. Он не предупредил об этом своих родственников. Тело ребенка нашли и передали правоохранителям.

До этого управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 16-летнего подростка. Он утонул накануне в Колтушском озере во Всеволожском районе.

В Санкт-Петербурге росгвардеец спас тонущего мужчину, который внезапно потерял равновесие и упал в Неву. Инцидент произошел в субботу, 30 мая.