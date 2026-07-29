Стало известно, что сказала в суде гулявшая голой блогерша

Стало известно, что сказала в суде гулявшая голой блогерша Гулявшая обнаженной по Москве блогерша Брагина не признала вину

Блогерша Анастасия Брагина, арестованная на 14 суток за прогулку в обнаженном виде по Москве, не признала свою вину, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела. Девушка прошлась без одежды по столичному ЖК 19 июля.

При этом суд установил, что действия блогерши нарушали общественный порядок. Также в материалах было указано, что поведение Брагиной противоречило общепринятым нормам в общественном пространстве.

Ранее сообщалось, что Брагину оштрафовали на 4 тыс. рублей. Девушка была задержана полицией за нарушение общественного порядка. Она отказалась пройти медицинское освидетельствование в отделении, что вызвало предположения полицейских о возможном наркотическом опьянении.

Также секс-блогерше Соне Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина) предъявили обвинение в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете группой лиц по предварительному сговору. Сообщалось, что за год с января 2023-го она заработала на продаже интимного контента более 30 млн рублей.