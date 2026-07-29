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29 июля 2026 в 19:15

Суд арестовал двух поляков за избиение украинской пары

Польский суд арестовал на три месяца двух хулиганов за избиение украинцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Двух поляков, Адама С. и Томаша М., арестовали на три месяца за избиение украинской пары, сообщает Польское телевидение со ссылкой на вроцлавский суд. Правоохранители продолжают искать третьего участника драки.

Мужчинам предъявили обвинения в избиении и насилии по причине национальному признаку. Для Адама С. это может стать рецидивом. Сами подсудимые не признали своей вины. Им грозит до 7,5 года тюрьмы.

Ранее стали известны подробности избиения в Вроцлаве. Трое мужчин набросились на пару после того, как услышали украинский акцент в их речи. Оба пострадавших получили травмы головы с подозрением на сотрясение мозга. Девушке пришлось наложить швы на шею.

В связи с увеличившимся количеством конфликтов в Польше на национальной основе началась жесткая критика правительства. Так, пресс-секретарь президента Кароля Навроцкого Рафал Лешкевич заявил, что нынешний премьер-министр страны Дональд Туск не может защитить украинцев. Он добавил, что польские улицы последние несколько лет не сталкивались с таким количеством агрессии.

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