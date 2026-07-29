«Носитель отсталости»: Вован и Лексус назвали любимых героев для пранков Вован и Лексус признались, что любят разыгрывать политических аферистов

При выборе героя для телефонного розыгрыша можно ориентироваться на громкие темы, которые у всех на слуху, или выбрать в качестве «жертвы» одиозного персонажа, рассказали в интервью NEWS.ru пранкеры Вован и Лексус. Они признались, что любят разыгрывать «политических аферистов».

Порой придумываем какую-нибудь смешную историю, как с наследником иранского шаха Резой Пехлеви — младшим. Он не является носителем ценной информации — это скорее носитель умственной отсталости в политике. Но он оказался в зоне наших интересов, о нем все пишут на Западе, у него богатая история — шикарный персонаж. <…> Любим вот таких политических аферистов типа Светланы Тихановской или псевдоглавы Венесуэлы Хуана Гуайдо, — сказал Лексус.

Кроме того, пранкеры изучают соцсети политиков. Особенно их интересуют контакты «жертвы» с другими представителями власти.

Мы смотрим, когда они публикуют сообщения вроде: «Я сейчас приехал в такой-то парламент или встретился с таким-то депутатом». Мы берем это на заметку — значит, можно через месяц или несколько недель написать как раз от имени этого депутата: мол, спасибо за встречу, давайте еще о чем-нибудь поговорим, — добавил Лексус.

Ранее стало известно о визите сына свергнутого иранского шаха Резы Пехлеви в Одессу. Он посетил Черноморский форум по безопасности, который организовал украинский депутат Алексей Гончаренко.