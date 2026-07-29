Жители Башкирии обнаружили за шторой неожиданного гостя Летучая мышь пробралась в квартиру жителей Башкирии и уснула за шторой

Летучая мышь забралась в квартиру жителей города Октябрьского в Башкирии и уснула в одной из комнат, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Хозяева обнаружили животное спящим вниз головой за шторой и вызвали спецслужбу.

Прибывшие на место спасатели аккуратно накрыли животное тканью. После этого летучую мышь вынесли на улицу и выпустили на волю.

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