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29 июля 2026 в 20:12

Жители Башкирии обнаружили за шторой неожиданного гостя

Летучая мышь пробралась в квартиру жителей Башкирии и уснула за шторой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летучая мышь забралась в квартиру жителей города Октябрьского в Башкирии и уснула в одной из комнат, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Хозяева обнаружили животное спящим вниз головой за шторой и вызвали спецслужбу.

Прибывшие на место спасатели аккуратно накрыли животное тканью. После этого летучую мышь вынесли на улицу и выпустили на волю.

Ранее житель Санкт-Петербурга спас тонущую собаку из пруда после того, как другой мужчина, пытавшийся помочь животному, выбился из сил. Молодой человек смог успокоить пса и доставить его на берег. По его словам, к подобным ситуациям он готовился с подросткового возраста.

До этого на территории детского сада на улице Ратной в Москве обнаружили редкую змею, занесенную в Красную книгу. Для ее поимки спасателям пришлось частично разобрать конструкцию крыльца, под которым спряталось пресмыкающееся. После этого змею передали специалистам Московского зоопарка, никто не пострадал.

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летучие мыши
спасатели
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