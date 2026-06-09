Летучая мышь ворвалась в квартиру россиян и набросилась на кошку SHOT: летучая мышь залетела в окно квартиры и покусала кошку на западе Москвы

В Москве летучая мышь ворвалась в квартиру и напала на кошку, пишет Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на улице Удальцова.



В результате укуса домашнему питомцу стало плохо, началась рвота. Владельцы решили обратиться к ветеринару.

На место происшествия прибыли спасатели, которые поймали летучую мышь и вывезли ее. После отлова животное было выпущено на свободу. Никто из людей в результате инцидента не пострадал.

Ранее эколог Тимур Усманов заявил, что при встрече с летучей мышью нельзя паниковать и пытаться навредить животному — этот зверь не агрессивен и не нападает на человека целенаправленно. Он призвал не уничтожать этих рукокрылых, а беречь их, поскольку они играют важную роль в экосистеме, уничтожая вредителей.

До этого генеральный директор департамента контроля заболеваний (DDC) доктор Монтиен Канасават рассказал, что обнаруженный в Таиланде новый коронавирус у летучих мышей обладает более низкой способностью заражать людей по сравнению с COVID-19, и случаев заражения на данный момент не выявлено.