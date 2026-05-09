Ученый объяснил, опасен ли найденный у летучих мышей коронавирус

Власти Таиланда заявили, что найденный у летучих мышей коронавирус не опасен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обнаруженный в Таиланде новый коронавирус у летучих мышей обладает значительно более низкой способностью заражать людей по сравнению с COVID-19, и случаев заражения на данный момент не выявлено, рассказал генеральный директор департамента контроля заболеваний (DDC) доктор Монтиен Канасават в интервью общественному телевидению страны. Глава ведомства также добавил, что существующие вакцины от COVID-19 по-прежнему эффективно защищают от тяжелого течения болезни, что дополнительно снижает риск крупной вспышки.

Наши данные показывают, что случаев заражения людей не зафиксировано, а способность вируса вызывать болезнь или распространяться значительно ниже, чем у COVID-19, — сказал Канасават.

В свою очередь заместитель генерального директора DDC доктор Дирек Хампхан поддержал коллегу и призвал граждан сохранять спокойствие, но соблюдать осторожность. Он рекомендовал избегать посещения влажных мест и пещер, где могут присутствовать выделения летучих мышей, а также регулярно мыть руки.

До этого профессор Мехман Мамедов сообщил, что COVID-19 смог стать настолько опасным из-за синдемии, когда взаимодействие двух или более болезней приводит к тому, что общий ущерб для здоровья оказывается гораздо больше, чем простая сумма ущербов от каждой болезни по отдельности. Так, коронавирус стал наиболее опасным для людей с уже имеющимися хроническими заболеваниями.

Здоровье
коронавирус
летучие мыши
Таиланд
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
