Житель Ленобласти обнаружил в квартире залетевшую летучую мышь

Летучая мышь ночью залетела в квартиру к мужчине в городе Колтуши Всеволожского района Ленинградской области, передает 78.ru. Хозяин квартиры в этот момент был на работе. Гостью он заметил только после смены. Обычно эти животные находятся в спячке в конце января.

Мужчина уговорами пытался заставить летучую мышь покинуть жилище в открытое окно, однако представитель отряда рукокрылых не сразу поддался на убеждения. Повторный раунд «переговоров» прошел успешно, и ночная гостья окончательно скрылась в темноте.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что если летучая мышь залетела в дом, достаточно просто открыть окно. Она сама найдет выход наружу. Эксперт уточнил, что если животное уже заснуло, его нельзя выбрасывать на улицу. В этом случае оно может замерзнуть и погибнуть. По его словам, лучше всего вызвать cпециалистов, которые заберут зверька.

До этого житель Варшавы обнаружил в забытом на балконе ботинке целую колонию летучих мышей. Мужчина оставил рабочую обувь на открытом месте и вспомнил о ней только через некоторое время. Ботинок превратился в импровизированное убежище примерно для 20 летучих мышей. Не зная, как правильно поступить с охраняемыми животными, мужчина вызвал полицию. Прибывшие на вызов офицеры экологического отдела аккуратно изъяли ботинок вместе с его содержимым. Затем они передали его биологам.