Ветеринар объяснил, как выпроводить залетевшую в дом летучую мышь Ветеринар Шеляков: если в дом залетела летучая мышь, надо открыть окно и ждать

Если летучая мышь залетела в дом, достаточно просто оставить окно открытым, и она сама найдет выход, сообщил в беседе с NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. Если животное уже заснуло, то его нельзя выбрасывать на улицу, так как оно замерзнет и погибнет, уточнил он. По его словам, лучше всего вызвать специалистов, которые заберут зверька.

Надо просто открыть окно и подождать: мышка сама найдет выход. Если уже вы заметили, что она у вас заснула, то, конечно, ее нельзя выбрасывать на улицу. Она замерзнет и больше не проснется. В таких случаях стоит обратиться, например, в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке. Или просто звоните 112, они направят куда надо, — посоветовал Шеляков.

По его словам, специалисты поместят летучую мышь в специальный холодильник с температурой примерно +3–4 градуса. Там она перезимует, а в мае ее выпустят на волю, уточнил он.

Ранее стало известно, что сотни москвичей столкнулись с внезапным нашествием летучих мышей. Животные проникают в квартиры и на балконы через приоткрытые окна: они ищут места для зимней спячки. Чаще всего летучих мышей можно встретить в жилых домах, которые находятся рядом с лесом.