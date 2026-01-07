Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 13:51

Российское село оказалось отрезано от мира из-за бешенства

Карантин по бешенству ввели в селе Любимовка Тульской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Карантин по бешенству ввели в Воловском районе Тульской области, соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Миляев. Согласно документу, размещенному на портале официального публикования правовых актов, очаг опасного заболевания был обнаружен в селе Любимовка.

Постановляю установить карантин в связи с заболеванием бешенством животных и определить эпизоотическим очагом территорию дома <...> по улице Владимировской села Любимовка, расположенного на территории Воловского муниципального округа Тульской области, — говорится в указе.

Вся территория населенного пункта теперь официально признана неблагополучной. На период карантина там ввели строгие ограничения: запрещена торговля и проведение массовых мероприятий, а также ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных. Доступ в село посторонних временно закрыт.

Ранее в четырех селах Самарской области ввели строгий карантин из-за обнаружения смертельно опасного вируса бешенства. Первым 30 декабря карантин объявили в селе Большая Дергуновка Большеглушицкого района. С 4 января ограничения также действуют в селах Новые Ключи, Нижняя Быковка и Михайло-Лебяжье.

До этого бешеная лиса покусала мужчину и собаку в районе кафе «Отдых» под Уфой. Зверь сцепился со сторожевым псом — это заметил охранник и принялся разнимать животных. После схватки мужчина обнаружил на руках укусы, которые могла оставить как его собака, так и лиса.

бешенство
Тульская область
карантин
животные
Дмитрий Миляев
