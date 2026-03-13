Samsung готовится к возвращению на российский рынок Samsung подал 12 заявок на регистрацию новых брендов в России

Южнокорейская компания Samsung подала в Роспатент 12 заявок на регистрацию товарных знаков для телевизоров и аудиосистем, передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства. В их числе — Crystal HD, Samsung Vision AI, Sound Tower, Music Studio, Samsung OLED, Neo QLED, Neo QLED 8K и другие.

Документы были поданы в марте 2026 года через компанию «Самсунг электроникс». Они касаются товаров класса №9 МКТУ, включая телевизоры, мониторы, проекторы и аудиосистемы. Например, товарный знак The Premiere планируется использовать для видеопроекторов.

До этого появилась информация, что три товарных знака французского дома моды Louis Vuitton зарегистрировали в России. Среди них La Fabrique du Temps и два знака Louis Vuitton, они, в частности, для парфюмерии, ювелирных изделий и аксессуаров.

Ранее южнокорейская компания LG зарегистрировала в России два товарных знака. Речь идет о брендах Express Dry и «Экспресс сушка». Товарные знаки будут использованы при производстве приборов для уборки и стирки, электрических сушилок для белья и при создании ПО для бытовой техники.