Пойманный в Тверской области шпион рассказал о своей миссии Задержанный сотрудниками ФСБ мужчина в признался в шпионаже в пользу Украины

Задержанный ФСБ мужчина из Тверской области признался в тайной съемке военной техники и передвижения эшелонов, передает ТАСС. Записи он передавал украинским спецслужбам для нанесения ущерба обороноспособности страны.

По заданию украинских спецслужб я снял на видео проходящий эшелон военной техники и передал его представителям украинских спецслужб для дальнейшего успеха украинского режима на поле боя и нанесения ущерба Российской Федерации, — признался задержанный.

Сейчас в отношении фигуранта проводятся следственные действия, устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности.

Ранее в Хабаровске россиянку приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Женщина сотрудничала с разведкой Украины и срывала брошюры с призывами служить в ВС РФ. Кроме того, она передала Украине сведения о гибели российского военного с его личными данными.

До этого центральный районный суд Хабаровска арестовал местного чиновника по обвинению в государственной измене. Согласно версии следствия, фигурант неоднократно переводил деньги для поддержки иностранной армии.