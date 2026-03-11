Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 08:11

Россиянка проведет 17 лет в колонии за сотрудничество с разведкой Украины

В Хабаровске россиянку приговорили к 17 годам колонии за госизмену

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Хабаровске россиянку приговорили к 17 годам колонии за госизмену, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. Там отметили, что женщина сотрудничала с разведкой Украины и срывала брошюры с призывами служить в ВС РФ. Кроме того, она передала Украине сведения о гибели российского военного с его личными данными.

За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год, — говорится в сообщении.

Ранее Московский городской суд вынес заочный приговор украинской журналистке Ирине Земляне, признав ее виновной в нападении на посла РФ в Польше. Фигурантке назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого суд в Тюмени принял решение об аресте местного жителя, которого обвиняют в причастности к террористическому сообществу. Следствие полагает, что обвиняемый в период с февраля по апрель 2024 года активно участвовал в деятельности террористической организации. Для этого он использовал мессенджер.

Россия
Хабаровск
приговоры
госизмена
