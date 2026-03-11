Назван оптимальный для Трампа выход из конфликта на Ближнем Востоке

Назван оптимальный для Трампа выход из конфликта на Ближнем Востоке The American Conservative: Трампу следует выйти из иранского конфликта

Конфликт на Ближнем Востоке терпит неудачу, поэтому президенту США Дональду Трампу стоит воспользоваться своей ключевой силой — гибкостью — и прекратить в нем участие, передает The American Conservative. По данным издания, запасы противоракетных перехватчиков стремительно сокращаются, а спутниковые данные свидетельствуют о серьезных повреждениях американских систем ПВО, включая дорогостоящую систему THAAD.

Ему делать то, в чем он лучше всего: взять деньги и убежать, — подчеркивается в публикации.

Ранее издание сообщало, что американские военные запасы истощаются в конфликте с Ираном, что лишает США возможности противостоять России, Китаю и Северной Корее. Обозреватель издания отмечает, что каждый день войны требует миллиардов долларов и многих лет на восстановление ракетных арсеналов.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп сохраняет уверенность в успешном и быстром завершении военной кампании против Ирана. По ее словам, все поставленные задачи будут достигнуты в кратчайшие сроки.