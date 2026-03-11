Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Президент Ирана раскрыл, как США и Израиль угрожают всему миру

Президент Ирана Пезешкиан: атаки США и Израиля могут подорвать мировой порядок

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Атаки со стороны Соединенных Штатов и Израиля могут привести к подрыву мирового порядка и глобальной безопасности, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. В ходе беседы он призвал международное сообщество обратить внимание на причины, спровоцировавшую войну в регионе, передает пресс-служба иранского лидера.

Если международное сообщество и международные организации не обратят внимание и не рассмотрят основные причины, приведшие к этой войне и военной агрессии против Ирана, то мировой порядок и глобальная безопасность будут подорваны и ввергнуты в хаос, — сказал он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен сообщил, что США ждет катастрофа из-за военной операции в Иране, несмотря на дерзкие высказывания Белого дома. Так он прокомментировал материал Wall Street Journal, согласно которому советники призвали президента Дональда Трампа как можно скорее положить конец конфликту на Ближнем Востоке.

