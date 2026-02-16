Крах Европы, унижение Зеленского — что случилось на конференции в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности обернулась серией скандалов и ожесточенной полемикой о крахе старого миропорядка. Эксперты считают, что мероприятие вновь продемонстрировало деградацию европейских элит, все более пренебрежительное отношение к ним США, а также раскол внутри Евросоюза. Почему мир, основанный на правилах», трещит по швам и что приходит на его место — в материале NEWS.ru.

Почему Европа обеспокоена из-за обрушения старого мирового порядка

С 13 по 15 февраля в Германии прошла ежегодная, 62-я Мюнхенская конференция по безопасности, на которой присутствовали 100 мировых лидеров, министров обороны и иностранных дел. Президент США Дональд Трамп не посетил мероприятие, хотя политика Вашингтона стала одной из центральных тем конференции.

В преддверии саммита организаторы опубликовали доклад «Под разрушением» (Under Destruction), суть которого сводится к тому, что мировой порядок, созданный по итогам Второй мировой войны, рушится. Главным игроком в этом процессе выступают США, которые от партнерства и принципиальной помощи Европе перешли к формированию мира, основанного на праве сильного. По мнению авторов документа, в Вашингтоне выбирают политику сделок вместо глобальных договоренностей.

Особые опасения у европейцев вызывают усиление позиций России, Китая, а также ряда арабских стран. Авторы доклада сделали основной вывод: «Европа из потребителя безопасности должна превратиться в ее поставщика».

Как Мюнхенскую конференцию оценили в России

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев назвал Мюнхенскую конференцию бессмысленной.

По мнению авторов издания Strategic Culture, истинная цель мероприятия направлена на подавление правды, чтобы избежать ответственности за преступления и грехи западного капитализма и его империалистического насилия.

Константин Косачев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Европейцы в своих оценках крушения мирового порядка несколько опоздали, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

«Этот порядок начал разрушаться 35 лет назад и разрушился в период с 1989 по 1992 год. Судя по тому, что Европа заметила это только сейчас, можно сказать, что теперь Эстония определяет политику Старого Света. Ничем иным, кроме определенных особенностей эстонского менталитета, такую фантастическую скорость объяснить нельзя», — иронически отметил главный редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов.

Миропорядок рухнул в момент крушения СССР, заявил в беседе с NEWS историк и политолог Владимир Андреев.

«Некорректно говорить, что система находится „под разрушением“. Она уже глубоко разрушена — это сделали Соединенные Штаты еще 35 лет назад. Тогда рухнул Советский Союз, не стало сдержек и противовесов для американского вторжения в разные регионы мира. Мы помним Югославию, Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию. Сейчас Иран подвергается нападению. США делают все что хотят», — сказал он.

По словам Андреева, несмотря на это, новый миропорядок постепенно выстраивается. Отрадно то, что США готовы хотя бы говорить об этом с Россией.

Из-за чего Мерц и Стармер проигнорировали Макрона

Прошедшая конференция ознаменовалась целой серией скандалов. В публичный доступ попало видео, на котором канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер демонстративно игнорируют президента Франции Эммануэля Макрона. Его политические оппоненты на родине уже назвали это актом публичного унижения главы Пятой республики.

Как отмечает немецкое издание Berliner Zeitung, «Макрон неоднократно пытался приветствовать Мерца, но канцлер никак не ответил на это и открыто пытался не замечать Макрона… Франция кажется "хромой уткой", а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-старому. Ведь в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров. Наиболее ярким примером этого служит конфликт на Украине: хотя он происходит на их континенте, лидеры ЕС до сих пор не участвуют в ключевых переговорах».

Эммануэль Макрон Фото: securityconference.org

Эксперты считают, что на символическом уровне это еще одно свидетельство раскола, который усиливается среди западных государств. Причиной тому стала повальная деградация европейских политических элит, отметил Андреев.

«Давайте взглянем на нынешних самых ярких европейских лидеров. Это же какие-то пигмеи, иначе не скажешь. Мерц, похожий на офицера СС средней руки. Макрон с рейтингами ниже плинтуса, которого, кажется, списали со счетов уже все — над ним не шутит только ленивый. Стармер с такими же рейтингами и такой же никакой политик. Сюда же добавьте „прекрасных дам“ типа Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас. Как мы видим, они друг с другом с трудом ведут диалог, так о чем с ними разговаривать лидерам сильных государств?» — воскликнул эксперт.

По его словам, нынешняя американская администрация не воспринимает европейские страны как равных партнеров, с которыми можно сидеть за одним столом и что-то обсуждать. По этой причине Трамп не приехал в Мюнхен.

«Никто не воспринимает европейские страны всерьез, включая Россию, Китай и Соединенные Штаты. Может быть, руки им до сих пор жмут, но за общий стол уже не зовут. Мы это видим на протяжении последних лет, когда США и Россия пытаются договориться по Украине непосредственно друг с другом, игнорируя хотелки Брюсселя», — напомнил политолог.

Почему поругались Уолтц и Каллас

Еще одним показательным эпизодом на Мюнхенской конференции стала жесткая полемика, в которую вступили Каллас и постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц. Глава евродипломатии обвинила Вашингтон в том, что создаваемый им Совет мира станет личным инструментом власти американского президента и претендует на то, чтобы заменить собой Организацию Объединенных Наций. Уолтц, в свою очередь, подчеркнул, что статус-кво бесконечной войны, при котором ХАМАС контролирует Газу, должен быть нарушен. СМИ назвали дискуссию Каллас и постпреда США при ООН ожесточенной перепалкой.

Этот спор, который больше похож на скандал, демонстрирует, что мир действительно меняется и Европа будет выполнять подчиненную роль по отношению к США. По мнению Мзареулова, мировая система возвращается к принципам жесткого трезвомыслия.

Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press

«Старый мировой порядок рухнул, но долгое время его отсутствие прикрывалось риторическими конструкциями, что якобы все идет как раньше. На словах продолжали соблюдаться ритуалы, которые, однако, никак не соответствовали реальному положению дел. Некоторое время назад эти риторические конструкции начали интерпретироваться по-другому, в первую очередь Вашингтоном и Трампом. Поскольку звучали пустые слова, их можно было крутить как угодно. И европейцы очень удивились, что эти интерпретации могут быть выстроены против них», — отметил историк.

По его мнению, Трамп трезво посмотрел на вещи и понял, что за европейской риторикой нет никакой реальной силы. По этой причине он начал гнуть свою линию.

«Нынешняя иллюзия мирового порядка, основанного на умозрительных правилах, — это в некотором смысле „дендрофекальная конструкция“. Трамп решил ее снести, чтобы наметить пути к новому мироустройству. Это и есть достаточно жесткий, но трезвый взгляд. Россия в этом смысле уже давно не обольщается. Но мы с концепцией многополярного мира, честной конкуренции и сотрудничества всех со всеми предлагаем куда более мягкую альтернативу», — пояснил эксперт.

Как Каллас унизила Зеленского

Во время пресс-конференции Кая Каллас вступила в публичную перепалку с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тот потребовал объяснений, почему Украина до сих пор не вошла в ЕС. Еврочиновница в ответ подчеркнула, что страны-члены ЕС не готовы говорить о каких бы то ни было конкретных сроках принятия Украины и Киеву предстоит еще много работы.

Журналисты Berliner Zeitung расценили эту полемику как «прямой отказ (от вступления Украины в ЕС. —NEWS.ru) Зеленскому. 14 февраля он вновь потребовал установить точную дату вступления в ЕС в качестве части гарантий безопасности для достижения мирного соглашения с Россией.

Как сорвалась встреча министров иностранных дел

После саммита Каллас пыталась организовать неформальную встречу глав МИД стран-участниц, однако она сорвалась. Большинство министров покинули Мюнхен сразу после окончания мероприятия.

По мнению экспертов, это не технический сбой, о котором поспешили сообщить организаторы конференции, а еще один показатель того, что западное единство, о котором постоянно трубит Брюссель, превратилось в фикцию. Сейчас стоит думать о том, как будет выглядеть новое мироустройство, которое уже обретает практические контуры.

Кая Каллас Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Говоря о новых центрах силы этого порядка, специалисты выражают уверенность, что сейчас идет их смещение на Восток. По мнению Андреева, новый порядок будет достаточно прост в своей основе: костяк сверхдержав, вокруг которых соберутся и сгруппируются государства регионального значения.

«Это Россия, Китай, Соединенные Штаты, возможно, Индия и кто-то из Южной Америки. Наверное, Бразилия, раз о ней говорят как о будущем постоянном члене Совбеза ООН. Может быть, кто-то из Африки. У Европы с каждым днем все меньше шансов сесть за этот общий стол глобальных игроков. И по реальному уровню экономики и промышленности, и по уровню деградации их политических элит», — пояснил эксперт.

По мнению Мзареулова, все придет к созданию международных многонациональных блоков.

«Их называют по-разному: техноэкономические блоки, техноэкономические кластеры, региональные центры силы. Одним из них, безусловно, является Россия, другими — США и Китай. Достаточно серьезные позиции у Турции, поскольку это логистический центр, очень удачно расположенный чисто географически. Речь идет о том, каким образом к этому можно будет перейти. Либо это будет чистая дипломатия, но на это надежды мало, поскольку трезвомыслие — это роскошь, доступная немногим политическим лидерам. Возможно, становление нового мирового порядка будет и дальше сопровождаться локальными конфликтами разной степени тяжести», — резюмировал эксперт.

