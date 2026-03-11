Лыжник Голубков сделал важное заявление после триумфа

Российский лыжник Иван Голубков, завоевавший золото на Паралимпиаде в Италии, заявил о готовности продолжить карьеру до следующих Игр, которые состоятся в 2030 году, передает ТАСС. Он является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Честно, вчера были мысли, что все — надо было закончить и не возвращаться. А сегодня уже другой настрой. И даже мотивация еще на четыре года появилась, — сказал он.

Вместе с тем министр спорта Михаил Дегтярев назвал выступление Ивана Голубкова примером безоговорочного превосходства — он приехал к финишу первым с огромным отрывом в 17,6 секунды. Министр поздравил спортсмена и всю команду с заслуженной победой.

Он также выразил мнение, что весь спортивный мир ждет полноценного возвращения российских атлетов на международную арену. Глава ведомства пообещал приложить все усилия для скорейшего восстановления целостности спорта.

Ранее золото завоевала и российская лыжница Анастасия Багиян. Спортсменка показала лучший результат в спринте на соревнованиях в Тезеро. Багиян преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды, став лучшей в финишном створе.