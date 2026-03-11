Звезда «Ворониных» рассказал, как сбросил половину веса

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников записал юмористическое видео во время мартовских праздников, в котором многие обратили внимание на его заметное похудение, передает «СтарХит». Актер поделился, что следует простым принципам: регулярно занимается спортом и контролирует размер своих порций. Дружников не стал раскрывать точные цифры, сколько килограммов он потерял.

Спорт для профессионалов, а вот физкультура нужна всем. Есть можно все, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приемами пищи. Калории сам не считаю, но если кому-то хочется, то пусть считают на здоровье, — рассказал актер.

Ранее нутрициолог Евгения Киркина предложила для похудения включить в рацион определенные продукты, такие как кабачки, листовая зелень, огурцы, капуста, куриная грудка, индейка, творог, белая рыба и яичный белок. Они помогают создать ощущение сытости и обладают высокой питательной ценностью при низкой калорийности. Однако важно не только считать калории, но и следить за балансом макроэлементов в рационе.