Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 10:51

Державший оборону 68 дней в одиночку герой СВО планирует свадьбу

Мама героя СВО заявила о подготовке сына к свадьбе в родной Самаре

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Участник СВО Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, сейчас проходит лечение от полученных ранений. Мать героя рассказала РИА Новости, что семья уже строит планы на будущее и активно готовится к новому этапу в жизни героя.

В Самару, да, конечно, [вернется], квартиру уже выбираем. У него есть невеста, собираются пожениться. Невестка очень мне нравится, — поделилась мать бойца.

По словам Ярашевой, пара не забывает и о семейных традициях. В недавний день рождения Татьяны молодые люди подарили ей новый телефон, продемонстрировав крепкую связь и взаимную заботу.

Ранее российский военный Евгений Попелышко рассказал журналистам, что еще больше полюбил свою страну после возвращения из украинского плена. По словам солдата, его мать заплакала, когда боец позвонил ей по телефону. Военный признался, что после освобождения наконец-то чувствует себя дома и поблагодарил всех, кто способствовал его возвращению на Родину.

участники СВО
военные
матери
женитьба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова призвала не надевать «розовые очки» в отношении США
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке на Брянск
В ЦБ оценили востребованность нового сервиса по борьбе с инсайдерами
Юрист раскрыл, обязаны ли артисты переводить псевдонимы на русский язык
В Кремле сделали заявление о встрече Путина с президентом Ирана
Иран огласил мощный ответ на атаку по местному банку
В посольстве объяснили отсутствие вывозных рейсов из Дохи
Песков оценил миротворческие усилия Трампа по Украине
Названы продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
США оказались не готовы к экономическому ответу Ирана на атаку
Песков раскрыл, собирается ли Путин на саммит G20 в Майами
Лавров указал на одну особенность укрепления русского языка в мире
Россия почти завершила вывоз туристов из стран Ближнего Востока
Курильщикам угрожают повышенные взносы на ОМС
ЦБ усилил борьбу с финансовыми пирамидами
Туроператоры потеряли несколько миллиардов рублей из-за войны в Иране
Путин объяснил, какие перспективы открывает знание русского языка
В АТОР раскрыли сроки завершения вывоза туристов с Ближнего Востока
СК раскрыл роль верхушки ВСУ в атаке на Брянск
Погода в Москве в среду, 11 марта: ждем резкого похолодания?
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.