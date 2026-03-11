Державший оборону 68 дней в одиночку герой СВО планирует свадьбу Мама героя СВО заявила о подготовке сына к свадьбе в родной Самаре

Участник СВО Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, сейчас проходит лечение от полученных ранений. Мать героя рассказала РИА Новости, что семья уже строит планы на будущее и активно готовится к новому этапу в жизни героя.

В Самару, да, конечно, [вернется], квартиру уже выбираем. У него есть невеста, собираются пожениться. Невестка очень мне нравится, — поделилась мать бойца.

По словам Ярашевой, пара не забывает и о семейных традициях. В недавний день рождения Татьяны молодые люди подарили ей новый телефон, продемонстрировав крепкую связь и взаимную заботу.

Ранее российский военный Евгений Попелышко рассказал журналистам, что еще больше полюбил свою страну после возвращения из украинского плена. По словам солдата, его мать заплакала, когда боец позвонил ей по телефону. Военный признался, что после освобождения наконец-то чувствует себя дома и поблагодарил всех, кто способствовал его возвращению на Родину.