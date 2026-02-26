Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 18:05

Прокуратуре поручили заняться проверкой помощи семьям погибших бойцов СВО

Президент РФ поручил прокуратуре проверить оказание помощи семьям бойцов СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин по итогам пресс-конференции поручил прокуратуре и кабмину проверить, как исполняется помощь семьям погибших и пропавших без вести бойцов спецоперации. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба Кремля.

Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» провести мониторинг исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих сроки и порядок осуществления выплат членам семей погибших (умерших) или пропавших без вести участников специальной военной операции, а также принять решения, обеспечивающие своевременное предоставление мер поддержки указанным лицам, — указано в поручении.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил о необходимости ввести в России единые стандарты денежного довольствия для всех участников специальной военной операции. По словам главы движения «Россия Православная», размер выплат за боевые заслуги не должен определяться регионом проживания военнослужащего.

Кроме того, руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил создать венчурный фонд для оказания поддержки участникам СВО и ветеранам боевых действий. По его словам, такая мера поможет уменьшить нагрузку на бюджет в долгосрочной перспективе, что особенно актуально с учетом бюджетных планов на 2026–2028 годы.

