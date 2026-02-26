Зимняя Олимпиада — 2026
В АТОР опровергли «туристическую блокаду» на Ольхоне

Туроператоры опровергли информацию о застрявших на Ольхоне туристах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Информацию о том, что на острове Ольхон из-за трещин на льду Байкала оказались заблокированы более 3 тысяч туристов, опровергли в Агентстве по туризму Иркутской области, передает «Вестник АТОР». Поводом для ажиотажа стал пост губернатора о сложностях с организацией ледовой переправы.

Нет, это неправда. Проблем с переездом с материка на остров и обратно нет. «Хивусы» (суда на воздушной подушке) в штатном режиме доставляют и жителей, и гостей острова. Цифра в «почти 3 тыс. туристов» просто вырвана из контекста. <...> Никаких отмен туров нет, люди спокойно приезжают и уезжают, — пояснила руководитель ведомства Евгения Николаева.

По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, перевозку между материком и Ольхоном сейчас обеспечивают шесть судов на воздушной подушке. Этого достаточно не только для транспортировки людей, но и для доставки товаров первой необходимости и лекарств, запасы которых на острове имеются в полном объеме.

Ранее следователи продолжили устанавливать обстоятельства затопления автомобиля с китайскими туристами на Байкале. Приоритетной версией трагедии стало нарушение правил безопасности при движении по ледовой переправе. Единственного выжившего 32-летнего мужчину допросили в рамках расследования. Тела погибших передали родственникам.

