«Очень надеемся»: Москалькова о продолжении обмена пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной, передает РИА Новости. По ее словам, переговоры продолжаются, и уже существуют актуальные списки для обмена.

Переговоры ведутся, реальные сегодня списки существуют и мы очень надеемся, что обмены военнопленными и возвращение гражданских лиц состоится, — прокомментировала Москалькова.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен военнопленными с Украиной продолжится, даже если переговоры временно приостановлены. По его словам, это должно происходить независимо от политических консультаций, чтобы российские военнослужащие возвращались домой. Он также отметил, что Москва и Киев пока не возобновили переговоры, но нужно решать задачи, поставленные президентом Украины Владимиром Путиным, чтобы следующий раунд диалога был успешным. У Украины осталось мало людей для обмена, добавил Картаполов.