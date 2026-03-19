19 марта 2026 в 18:28

«Очень надеемся»: Москалькова о продолжении обмена пленными с Украиной

Москалькова надеется на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на продолжение обмена пленными между Россией и Украиной, передает РИА Новости. По ее словам, переговоры продолжаются, и уже существуют актуальные списки для обмена.

Переговоры ведутся, реальные сегодня списки существуют и мы очень надеемся, что обмены военнопленными и возвращение гражданских лиц состоится, — прокомментировала Москалькова.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен военнопленными с Украиной продолжится, даже если переговоры временно приостановлены. По его словам, это должно происходить независимо от политических консультаций, чтобы российские военнослужащие возвращались домой. Он также отметил, что Москва и Киев пока не возобновили переговоры, но нужно решать задачи, поставленные президентом Украины Владимиром Путиным, чтобы следующий раунд диалога был успешным. У Украины осталось мало людей для обмена, добавил Картаполов.

Министр информации Ливана лично позвонил раненым журналистам RT
Обломки ракеты упали рядом с нефтехимическим заводом у Хайфского залива
Муж Маши Распутиной связал скандал с их домом на Рублевке и дело Долиной
Еда как коммуникация: почему приготовление ужина объединяет
Что известно о дальнейшей судьбе россиянки, впавшей в кому в Таиланде
Олешко «разболтал» секрет долголетия Зацепина
США сняли санкции с двух банков одной страны СНГ
Мама продала: украинец купил девочку за $100 и изнасиловал
Тегеран утверждает, что сбил американский истребитель
Минпромторг выступил за полный НДС на импортные товары маркетплейсов
Трамп исключил возможность отправки войск в Иран
Стало известно, как три кошки из зоны СВО стали звездами сцены
Седокову обвиняют в фальшивом брачном договоре
В Катаре оценили последствия удара по крупнейшему в мире СПГ-комплексу
Как прожить в Москве, если отключили мобильный интернет: топ-5 лайфхаков
«Большое геройство»: Песков о пострадавших в Ливане журналистах RT
Астролог дал прогноз, кто в 2026 году забеременеет
«Нужно больше крови». Украина усиливает мобилизацию: к чему готовят ВСУ
Киевлянку по ошибке объявили в розыск из-за уклонения от мобилизации
Юрист Эпштейна заговорит перед комитетом палаты представителей США
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
