«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу

Картаполов: обмен пленными с Киевом продолжится, несмотря на паузу в переговорах

Обмен военнопленными между Россией и Украиной продолжится, несмотря на паузу в переговорном процессе, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, этот гуманитарный процесс должен функционировать независимо от политических консультаций, так как речь идет о возвращении домой российских военнослужащих.

Пока переговоры Москвы и Киева на паузе, надо выполнять задачи, которые поставил президент России [Владимир Путин]. Чем больше мы их выполним, тем успешнее будет следующий раунд переговоров. При этом работу по обмену пленными, безусловно, надо продолжать. Здесь других вариантов нет, потому что каждый наш боец, который попал в тяжелую ситуацию, должен вернуться домой. У Украины уже не так много осталось, кого они могут нам предложить, — высказался Картаполов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за неприемлемого поведения Киева. Кроме того, по его словам, в настоящее время США сосредоточены на решении своих проблем на Ближнем Востоке.