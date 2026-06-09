«Они шпионы и сбежали из РФ»: новая версия пропажи Усольцевых, что известно

Спустя девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в тайге под Красноярском появилась версия, что они инсценировали свою пропажу. Что могло заставить Сергея и Ирину вместе с их пятилетней дочерью Ариной спрятаться в лесу, какие новые версии их исчезновения появились, где они сейчас могут находиться — в материале NEWS.ru.

Как продвигаются поиски семьи Усольцевых в тайге под Красноярском

Спасатели выезжают в тайгу на квадроциклах и осматривают поля, ямы и пещеры с помощью дронов. Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия выложил в Сеть видео, показывающее, как проходят поиски Усольцевых. Территорию, где пропала семья, из-за проведения поисковых мероприятий закроют для посторонних.

Территория Кутурчинского Белогорья огромна, поделился с NEWS.ru один из поисковиков. На вершинах хребта снег лежит до сих пор и растает только к июлю. Если семья оказалась там, найти ее будет непросто.

«Внизу снег уже растаял. Если Усольцевых продолжат искать с таким же пристрастием, то их тела вскоре найдут. Возможно, семья упала в ущелье — их обнаружат даже в этом случае», — предположил мужчина.

В Следственном комитете РФ также считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых. Семью ищут спасатели, специалисты Госохотнадзора, добровольцы, участники отряда «ЛизаАлерт», кинологи с собаками.

Какая новая версия исчезновения Усольцевых появилась

Усольцевы могли сбежать из страны, чтобы скрыться от российской судебно-правоохранительной системы и запутать следствие, рассказал NEWS.ru кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, все это позволяет сделать вывод, что глава семьи работал на иностранную разведку, а жена была его помощницей.

«История знает случаи, когда разведчиками работали целыми семьями. Дочь они использовали как прикрытие. Расчет делался на то, что семейная пара с ребенком не привлечет должного внимания контрразведки России», — сообщил он.

Старший сын Сергея Усольцева проживает в США. Возможно, через него происходили контакты с ЦРУ, предположил Иванников. Может быть, он был агентом сразу нескольких спецслужб. Но, вероятно, в какой-то момент супруги почувствовали за собой слежку.

«Из-за этого сейчас семью ищут так активно. Все, что совершили Усольцевы, вписывается в „азбуку разведчика“, когда нужно тайно покинуть страну», — отметил он.

Официального подтверждения этой информации нет.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: «ЛизаАлерт» по Красноярскому краю

Почему Усольцевы могли сбежать за границу

Усольцевы могли начать готовить свой побег за несколько месяцев до окончательного исчезновения, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, возможно, глава семейства сотрудничал с американской разведкой. В пользу этого говорит тот факт, что город Железногорск, где проживала семья, — закрытое административно-территориальное образование. Там находятся секретные предприятия оборонной промышленности.

«Возможно, территорию РФ они покинули в кузове автомобиля или на вертолете. И уж наверняка были те, кто помог им устроить побег», — отметил адвокат.

По его словам, таким образом Усольцевым было бы удобнее добраться до Китая, Монголии или Казахстана. Скорее всего, в таком случае сейчас они находятся в США или Европе с новой внешностью и документами. Именно эту версию следует сейчас отработать следствию, считает собеседник NEWS.ru.

«Если бы Усольцевы стали жертвой животных или умерли от холода, то тела уже нашли бы. Истоки этой истории стоит искать в бизнесе главы семьи. Скорее всего, они сейчас находятся в США, Казахстане или любой другой стране. И уж точно посмеиваются над нами, читая все эти новости», — пояснил Лунев.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему версия с побегом за границу Усольцевых маловероятна

Если бы семья в самом деле хотела сбежать за границу, они могли бы сделать это легально, купив билет на самолет, заметил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Тем более с пятилетним ребенком на руках далеко пешком они уйти не могли.

«Если их в самом деле эвакуировали, то только авиатранспортом. Тем более есть информация, что рядом приземлялись два вертолета. Думаю, все эти версии отрабатывает следствие», — сообщил он.

По его словам, Усольцевы проживали в городе, который в 1990-е находился под прицелом американских спецслужб. И те, кто имел какой-то вес, всегда были под пристальным вниманием Запада.

«Я не исключаю, что в эту разработку попал и Усольцев-старший. Но времена меняются. Он стал бизнесменом, и в его бизнесе дела шли не очень хорошо. Не думаю, что тут реальна версия побега. Скорее всего, с семьей произошел несчастный случай», — заключил Соловьев.

Что произошло с семьей Усольцевых в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках Усольцевых приняли участие свыше 1400 добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов семьи обнаружить не удалось.

С тех пор выдвигаются различные версии пропажи туристов — от обычных до фантастических. По мнению уфолога Александра Петухова, Усольцевых могло похитить НЛО, замаскированное под «облака-торпеды». Криптозоолог Андрей Строганов предположил, что семья попала в параллельный мир.

В России учредили фонд «Загадка Усольцевых», который занимается расследованием тайн повседневной жизни. По мнению его членов, все это время семья в полном составе проживала в глухой таежной избушке.

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