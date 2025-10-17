Криптозоолог предположил, что Усольцевы попали в другое измерение

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла оказаться в параллельной реальности, заявил NEWS.ru криптозоолог, кандидат биологических наук Андрей Строганов. По его словам, также нельзя исключать версию с нападением диких животных.

Надо задаться вопросом: не было ли на маршруте Усольцевых аномальных зон, каких-то геопатогенных мест силы. Потому что могут быть параллельные переносы туристов. Некоторых перемещало на несколько километров. Меня, например, переносило и на шесть километров, и на десять в сторону юго-запада или юга. Один раз даже с братом меня перенесло. Ну, мы попали, к счастью, как бы в наш трехмерный мир. А могли бы они угодить и не в наш, — отметил Строганов.

Он предположил, что причиной пропажи также могли быть дикие животные, поскольку в сентябре у лосей начинается гон, и они могут напасть на человека. Кроме того, по словам Строганова, если бежать от медведя, это может спровоцировать его на атаку. Однако, заключил криптозоолог, в этом случае должны были остаться следы.

Ранее знакомый Усольцевых Александр Дымов заявил, что пропавшие могут искать помощи в зимовье браконьеров. По его словам, местные жители считают эти охотничьи угодья востребованными и богатыми.