Минобороны Сирии заявило о прекращении огня в Алеппо

Вооруженные силы Сирии ввели режим прекращения огня в Алеппо в целях деэскалации ситуации в городе, сообщило Министерство обороны страны в официальном аккаунте в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В ведомстве подчеркнули, что внутренние силы безопасности вместе с сирийской армией организуют механизм вывода вооруженных формирований.

Вооруженные группы обязаны покинуть этот район. <…> Сирийская армия обязуется обеспечить сопровождение и безопасный проход, — сказали в МО.

Ранее сирийская армия объявила курдские районы Алеппо Шейх-Масуд и Ашрафия закрытыми военными зонами. До введения режима были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения.

До этого военно-воздушные силы Великобритании и Франции провели совместную воздушную операцию в Сирии. Целью удара стал подземный объект ИГИЛ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), использовавшийся в качестве склада оружия.

Тем временем сирийская армия начала контртеррористическую операцию в Алеппо после нападения на мирных жителей, в результате которого четыре человека погибли и еще 18 были ранены. Представитель Минобороны Турции указал, что операция велась исключительно силами Дамаска, однако при официальном запросе Анкара готова оказать помощь.