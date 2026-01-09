Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 04:56

Минобороны Сирии заявило о прекращении огня в Алеппо

Фото: Moawia Atrash/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Сирии ввели режим прекращения огня в Алеппо в целях деэскалации ситуации в городе, сообщило Министерство обороны страны в официальном аккаунте в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В ведомстве подчеркнули, что внутренние силы безопасности вместе с сирийской армией организуют механизм вывода вооруженных формирований.

Вооруженные группы обязаны покинуть этот район. <…> Сирийская армия обязуется обеспечить сопровождение и безопасный проход, — сказали в МО.

Ранее сирийская армия объявила курдские районы Алеппо Шейх-Масуд и Ашрафия закрытыми военными зонами. До введения режима были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения.

До этого военно-воздушные силы Великобритании и Франции провели совместную воздушную операцию в Сирии. Целью удара стал подземный объект ИГИЛ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), использовавшийся в качестве склада оружия.

Тем временем сирийская армия начала контртеррористическую операцию в Алеппо после нападения на мирных жителей, в результате которого четыре человека погибли и еще 18 были ранены. Представитель Минобороны Турции указал, что операция велась исключительно силами Дамаска, однако при официальном запросе Анкара готова оказать помощь.

Сирия
Алеппо
конфликты
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самый быстрый зимний десерт без выпечки! «Еловые шишки» за 15 минут
Сырный пирог из того, что было: тянется лучше, чем в пекарнях!
Пулеметчик ВС РФ помог товарищам, рискуя жизнью
Гороскоп на 9 января: кому ждать прибыли? Кто проявит свои таланты?
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 января
В Киеве после серии взрывов зафиксировали перебои со светом
Первого в этом году «конфликтного» тигра выпустили в приморской тайге
Стало известно, что нужно России для добычи нефти и газа в Арктике
К чему снится разрушенная лестница: предупреждение о крахе?
Минобороны Сирии заявило о прекращении огня в Алеппо
Пограничники в США начали стрельбу и ранили двух человек
В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
Трамп и Стармер согласовали политику сдерживания России в Арктике
«Я улучшатель»: Трамп рассказал о своем главном таланте
Трамп пригрозил ударить по Ирану, если там начнут убивать протестующих
Трамп не обеспокоен скорым истечением срока договора ДСНВ с Россией
«Никакой реальной власти»: в США сделали заявление о судьбе Зеленского
Удар по Львову, атака на Киев: взрывы, что и куда прилетело ночью 9 января
Российские ученые зарегистрировали крупный взрыв на Солнце
Во Львовской области взрывы повредили критическую инфраструктуру
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.