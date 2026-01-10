Число жертв при обстреле Алеппо стремительно выросло SANA: число жертв при обстреле Алеппо выросло до 23 человек

Количество погибших при обстрелах Алеппо членами курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) увеличилось с 6 января до 23 человек, сообщает SANA. Отмечается, что еще минимум 104 ранены.

По информации агентства, большую часть раненых составляют женщины и дети. Журналисты отметили, что многие из них находятся в критическом состоянии.

Ранее Вооруженные силы Сирии ввели режим прекращения огня в Алеппо в целях деэскалации ситуации в городе. В Минобороны страны подчеркнули, что внутренние силы безопасности вместе с сирийской армией организуют механизм вывода вооруженных формирований.

До этого сирийская армия объявила курдские районы Алеппо Шейх-Масуд и Ашрафия закрытыми военными зонами. До введения режима были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения.

Также военно-воздушные силы Великобритании и Франции провели совместную воздушную операцию в Сирии. Целью удара стал подземный объект ИГИЛ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), использовавшийся в качестве склада оружия.