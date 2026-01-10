Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 20:27

Число жертв при обстреле Алеппо стремительно выросло

SANA: число жертв при обстреле Алеппо выросло до 23 человек

Фото: Xinhua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Количество погибших при обстрелах Алеппо членами курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) увеличилось с 6 января до 23 человек, сообщает SANA. Отмечается, что еще минимум 104 ранены.

По информации агентства, большую часть раненых составляют женщины и дети. Журналисты отметили, что многие из них находятся в критическом состоянии.

Ранее Вооруженные силы Сирии ввели режим прекращения огня в Алеппо в целях деэскалации ситуации в городе. В Минобороны страны подчеркнули, что внутренние силы безопасности вместе с сирийской армией организуют механизм вывода вооруженных формирований.

До этого сирийская армия объявила курдские районы Алеппо Шейх-Масуд и Ашрафия закрытыми военными зонами. До введения режима были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения.

Также военно-воздушные силы Великобритании и Франции провели совместную воздушную операцию в Сирии. Целью удара стал подземный объект ИГИЛ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), использовавшийся в качестве склада оружия.

Сирия
курды
Алеппо
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пламя войны охватило всю Европу»: Сийярто выступил с предупреждением
Орбана избрали кандидатом на пост премьера Венгрии
В Госдуме поставили точку в вопросе о двух ипотеках сразу
«Продолжают заниматься самоубийством»: Дмитриев о политике ЕС
Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января
Опрос показал, как немцы оценили действия властей Берлина после блэкаута
Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему
Число жертв при обстреле Алеппо стремительно выросло
В Склифе представили подборку самых неожиданных предметов внутри пациентов
Звездный хирург перенес экстренную операцию
«Следующая жертва»: в одной из стран начали опасаться Трампа
На борту самолета загорелась ручная кладь
Британцы смели Библию с полок магазинов
Названо самое популярное слово в русском языке
Новейшее оружие РФ, ВСУ настигла лютая кара, «глупость» Гретцки: что дальше
В Сходне на проезжей части загорелся автомобиль
Стало известно о гибели двух полицейских в ЛНР
В Екатеринбурге водитель въехал в столб электроосвещения
Трое детей попали в больницу после нарушения ПДД
Россиянка чуть не проглотила стекло, находившееся в хинкали из ресторана
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
Общество

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.