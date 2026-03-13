Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 14:10

Посол рассказал, сколько россиян остались «в плену» Таиланда

Десятки россиян могли остаться в Таиланде из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке

Тайланд Тайланд Фото: Shutterstock/FOTODOM
Десятки граждан России могли остаться в Таиланде из-за сбоев в авиасообщении на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщил посол страны в королевстве Евгений Томихин. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, сотрудники посольства РФ оказывают им содействие.

Многие путешественники самостоятельно находят альтернативные маршруты и покидают Таиланд. По нашим приблизительным оценкам, речь может идти о десятках человек, но никак не о сотнях или тысячах, — отметил он.

При этом заместитель премьер-министра королевства Пхипхат Ратчакитпракан заявил о подготовке к переговорам по закупкам сырой нефти у России. Он отметил, что запасов топлива у Таиланда хватит для переработки на 98 дней. Заместитель премьер-министра добавил, что ситуацию с поставками сильно осложнила эскалация на Ближнем Востоке.

Ранее в генеральном консульстве РФ сообщили, что небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае не получил никаких повреждений на фоне текущей эскалации на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что информация о взрыве не имеет под собой оснований.

Таиланд
перелеты
послы
Россия
туристы
