Климатолог рассказал, когда москвичи смогут убрать зимние вещи Климатолог Семенов: москвичи уберут зимние вещи уже через две недели

Москвичи могут убрать зимние вещи уже в начале апреля, рассказал NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. По его словам, к этому времени в столице установится стабильно теплая погода.

Действующие метеорологические модели демонстрируют резкое потепление в начале апреля. Полагаю, что уже в середине второго месяца весны может настать пора пикников — в этом году погода идет с явным опережением графика, - пояснил Семенов.

Он также отметил, что в Москве в апреле среднемесячная температура превысит норму на 3–4 градуса, потеплеет до плюс 11–13. Ожидается дефицит осадков 10–15%. По этой причине, пояснил Семенов, можно будет перейти на более легкий гардероб.

Ранее сообщалось, что в мае также будет на 3–4 градуса выше нормы. Потеплеет до комфортных плюс 18–24 градусов, ожидается большое количество осадков, в том числе дожди в майские праздники при температуре плюс 10–18.