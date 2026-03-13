Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 15:08

Климатолог рассказал, когда москвичи смогут убрать зимние вещи

Климатолог Семенов: москвичи уберут зимние вещи уже через две недели

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Москвичи могут убрать зимние вещи уже в начале апреля, рассказал NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. По его словам, к этому времени в столице установится стабильно теплая погода.

Действующие метеорологические модели демонстрируют резкое потепление в начале апреля. Полагаю, что уже в середине второго месяца весны может настать пора пикников — в этом году погода идет с явным опережением графика, - пояснил Семенов.

Он также отметил, что в Москве в апреле среднемесячная температура превысит норму на 3–4 градуса, потеплеет до плюс 11–13. Ожидается дефицит осадков 10–15%. По этой причине, пояснил Семенов, можно будет перейти на более легкий гардероб.

Ранее сообщалось, что в мае также будет на 3–4 градуса выше нормы. Потеплеет до комфортных плюс 18–24 градусов, ожидается большое количество осадков, в том числе дожди в майские праздники при температуре плюс 10–18.

