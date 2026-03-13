Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Гусь летит, медведь проснулся: на кого и где открыта весенняя охота

Гусь летит, медведь проснулся: на кого и где открыта весенняя охота Гусь летит, медведь проснулся: на кого и где открыта весенняя охота Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весна — горячая пора для каждого, кто держит ружье не для красоты. Угодья оживают, дичь выходит на открытые места, и у охотника появляется редкий шанс взять трофей в самых живописных условиях. Охота с марта по май — это особый ритм, свои правила и своя добыча, которую важно знать наперед.

На кого разрешено охотиться весной

По федеральным правилам (приказ Минприроды № 477), весенняя охота на пернатую дичь ведется с 1 марта по 16 июня. Разрешены к добыче:

  • боровая дичь — глухарь (только самец на току), тетерев (только самец), вальдшнеп;

  • водоплавающая дичь — селезни уток, гуси (белолобый, гуменник), казарки;

  • бурый медведь — в ряде регионов с марта по июнь;

  • пушные звери — суслик-песчаник в южных регионах с 20 марта по 20 мая.

Самки птиц, гнездящаяся дичь, а также охота с подхода (кроме глухаря на току) — под строгим запретом.

Про законность: без бумажки не ходи

Любой выход в угодья требует трех документов: охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки — если охота ведется в закрепленных угодьях. Сроки в каждом регионе устанавливает губернатор отдельным приказом, и общая длительность весенней охоты на боровую или водоплавающую дичь в одном хозяйстве — не более 10 дней подряд. Нарушение сроков или добыча самок грозит штрафом и лишением охотничьего билета.

Охота с марта по май — календарь на весну для настоящих промысловиков Охота с марта по май — календарь на весну для настоящих промысловиков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самая доступная дичь весной

Вальдшнеп на вечерней тяге — пожалуй, самый доступный трофей для большинства охотников средней полосы. Птица летит низко, предсказуемо и не требует сложного снаряжения. Следом идет селезень утки с подсадной — классика весенней охоты с марта по май, доступная почти в каждом регионе.

Где сезон уже открыт:

  • Южные регионы (Волгоградская, Саратовская, Астраханская области в части видов) — стартуют первыми, нередко уже в конце марта.

  • Центральная Россия (Московская, Тверская, Ярославская и соседние области) — открытие традиционно приходится на третью субботу апреля.

  • Сибирь и Дальний Восток (Забайкальский край, Амурская область) — медведь «открывается» с 21 марта, утка и боровая дичь — с апреля-мая.

  • Север (Якутия, Мурманская область, ЯНАО) — открытие только в мае, нередко по погоде.

Важно: в Белгородской области, Краснодарском крае и Республике Крым весенняя охота на пернатую дичь запрещена.

Совет промысловику

Перед выходом в угодья проверяй актуальный региональный приказ — даты меняются ежегодно и порой корректируются за две-три недели до открытия. Охота с марта по май — не гонка за количеством, а умение читать природу и уважать ее законы.

Ранее мы рассказывали, как сделать весеннюю охоту незабываемой.

