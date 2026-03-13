Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 12:32

В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ленинградской области заявили о готовности к весеннему половодью, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на слова полпреда президента РФ в СЗФО Игоря Рудени. Всего в регионе функционируют 24 гидропоста и 30 сенсоров.

Сообщается, что для предотвращения наводнений в области собрали оперативную группу. В ее состав входит более 8,6 тыс. человек, более 2,1 тыс. единиц техники, 128 плавательных средств и 14 воздушных судов.

Также на случай ЧП в регионе функционируют 343 пункта временного размещения. На части водных объектов специалисты планируют провести ледовзрывные работы.

Ранее сообщалось, что в Москве начали установку гидроузлов к весеннему половодью. Обычно половодье начинается с конца марта и длится по начало апреля.

Ленинградская область
половодье
подготовка
наводнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США
«Два лагеря»: политолог о словах Каллас про желание США разделить Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.