В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью

В Ленинградской области заявили о готовности к весеннему половодью, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на слова полпреда президента РФ в СЗФО Игоря Рудени. Всего в регионе функционируют 24 гидропоста и 30 сенсоров.

Сообщается, что для предотвращения наводнений в области собрали оперативную группу. В ее состав входит более 8,6 тыс. человек, более 2,1 тыс. единиц техники, 128 плавательных средств и 14 воздушных судов.

Также на случай ЧП в регионе функционируют 343 пункта временного размещения. На части водных объектов специалисты планируют провести ледовзрывные работы.

Ранее сообщалось, что в Москве начали установку гидроузлов к весеннему половодью. Обычно половодье начинается с конца марта и длится по начало апреля.