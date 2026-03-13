Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 13:49

«Два лагеря»: политолог о словах Каллас про желание США разделить Евросоюз

Политолог Самонкин: Демократическая партия США начала разрушать ЕС в 2014 году

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Igor Zadecki/Arena Akcjiji/Global Look Press
Демократическая партия США начала разрушать Евросоюз в 2014 году, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Так он прокомментировал слова главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, которая отметила, что американцы хотят разделить европейские правительства. По словам политолога, нынешний раскол в ЕС напоминает времена холодной войны из-за формирования двух противоборствующих лагерей: атлантистов и сторонников многополярного мира.

Текущая ситуация с разделением Европы напоминает синдром берлинской стены. Западная часть больше тяготеет к Североатлантическому альянсу, а юг — к абсолютной многополярности. В частности, Венгрия и Словакия говорят, что хватит уже пугать весь мир китайской или российской угрозой, пора налаживать мосты. В этом отношении заключается парадокс: США экономически гасили Европу давно. Разрушение экономики ЕС — это последствия той гибридной информационной войны, которую начали демократы еще в 2014 году, — пояснил Самонкин.

Он отметил, что Вашингтон последовательно ослаблял европейскую экономику, навязывая невыгодные торговые соглашения и замещая российский газ собственным сланцевым СПГ. По его словам, украинский кризис стал инструментом для разрыва связей между Москвой и Брюсселем.

Ранее Каллас заявила, что президент США Дональд Трамп использует тактику, которую применяют противники ЕС. По ее словам, американцы хотят разделить европейские правительства, которые обладают меньшей властью.

