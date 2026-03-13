Крупнейший нефтепереработчик мира пострадал от кризиса на Ближнем Востоке Reuters: Sinopec снизит переработку нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке

Крупнейшая китайская нефтехимическая компания Sinopec решила сократить переработку нефти более чем на 10% из-за нехватки поставок, возникшей на фоне конфликта на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану, сообщает Reuters. Снижение переработки может составить сотни тысяч баррелей в сутки по сравнению с ранее запланированными объемами.

Китайская Sinopec, крупнейшее в мире нефтеперерабатывающее предприятие по мощности, намерена сократить объемы переработки в этом месяце более чем на 10% по сравнению с первоначальным планом в ответ на дефицит поставок нефти, вызванный войной на Ближнем Востоке, сообщили два источника, знакомых с делом, — говорится в сообщении.

По информации источников агентства, в марте среднесуточный объем переработки может уменьшиться примерно на 600–700 тыс. баррелей. Речь идет только о корректировке производственных планов из-за нехватки сырья и она не учитывает возможные остановки, связанные с плановым техническим обслуживанием, запланированным до 28 февраля.

До начала эскалации конфликта компания импортировала около 4 млн баррелей нефти в сутки. Из этого объема примерно 2,4 млн баррелей поступали из стран Ближнего Востока, включая регулярные поставки по долгосрочным контрактам из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Катара.

Ранее заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан заявил о подготовке к переговорам по закупкам сырой нефти у России. Он отметил, что запасов топлива у страны хватит для переработки на 98 дней. Заместитель премьер-министра добавил, что ситуацию с поставками сильно осложнила эскалация на Ближнем Востоке.