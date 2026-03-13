Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:09

В Китае назвали удар по иранской школе преступлением против морали

МИД КНР осудил атаку на школу в Иране, назвав ее нарушением морали

Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press
Атака на иранскую начальную школу, в результате которой погибли более 175 человек, стала нарушением международного гуманитарного права и переступает грань человеческой морали, заявил на брифинге представитель МИД КНР Го Цзякунь. Китайский дипломат также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Китай осуждает все неизбирательные атаки на гражданское население и невоенные объекты, а нападения на школы, причиняющие вред детям, являются более серьезным нарушением международного гуманитарного права и переступают грань человеческой морали и совести, — сказал дипломат.

28 февраля иранские власти сообщили об ударе США и Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге страны. Жертвами атаки стали ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность на ВС Ирана, однако позже выяснилось, что обломки, найденные на месте трагедии, имеют маркировку, соответствующую американским боеприпасам.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун предложил учредить международный трибунал для расследования преступлений против детей после удара США по школе в иранском городе Минаб. Он отметил, что существующих механизмов привлечения к ответственности недостаточно и мир нуждается в более жестких инструментах.

