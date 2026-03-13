Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:18

В одной из областей России запретили грузовики ради сохранности асфальта

Власти Ленобласти временно ограничили проезд большегрузов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Ленинградской области на время традиционной «просушки» дорог временно проезд большегрузов, передает портал quto.ru. С 20 марта по 18 апреля проезд будет закрыт для тяжелых машин. На обычных дорогах лимит нагрузки составит не более 5 тонн на ось, а на гравийных и грунтовых — всего 3 тонны.

Запрет затронет далеко не всех. Спокойно передвигаться смогут те, кто везет продукты, лекарства, топливо, животных или другие важные грузы. Ограничения также не касаются общественного транспорта, коммунальной техники, мусоровозов и военных машин. Кроме того, «просушка» не затрагивает федеральные трассы, так что основные логистические потоки не должны остановиться совсем.

На этом сложности не закончатся: с 1 июня по 31 августа, если столбик термометра поднимется выше 32 градусов, большегрузам запретят выезжать на региональные дороги в дневное время — с 10:00 до 22:00. Такая мера нужна, чтобы тяжелые машины не «плавили» и не деформировали раскаленный асфальт, помогая сохранить дороги в хорошем состоянии до осени.

Ранее стало известно о запуске «зеленой волны» на 14 крупных магистралях Москвы по ночам. Если водители будут соблюдать разрешенную скорость в период с полуночи до пяти утра, они смогут проезжать участки без остановок на красный свет.

