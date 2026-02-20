Зимняя Олимпиада — 2026
В Москве позаботились о водителях с помощью «зеленой волны»

На крупных магистралях Москвы водителям ночью выключат красный свет светофоров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На 14 крупных магистралях Москвы в ночное время начнут применять режим «зеленой волны», сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. Как передает пресс-служба мэрии, если водители будут соблюдать разрешенную скорость в период с полуночи до пяти утра, они смогут проезжать участки без остановок на красный свет.

Светофоры в режиме «зеленой волны» заработают на 14 вылетных магистралях для удобного проезда из центра ночью. В период с 00:00 до 05:00 водители, которые соблюдают рекомендованную скорость, смогут проехать несколько светофоров подряд на зеленый сигнал. Это поможет распределить трафик равномерно с учетом загрузки, в том числе и ночью, — заявил Ликсутов.

Специалисты Центра организации дорожного движения предварительно проанализировали транспортные потоки на этих магистралях. На основе полученных данных они скорректировали работу светофоров. При настройке учитывалось расстояние между светофорами, а также рекомендованная или средняя скорость движения потока.

Основная цель внедрения технологии — обеспечить комфортный и беспрепятственный выезд из центра города в область в ночные часы. В ЦОДД также напомнили, что в столице уже действует 110 постоянных «зеленых волн» на различных улицах. Эта технология помогает равномерно распределять транспортные потоки, сокращать время ожидания зеленого сигнала и уменьшать число локальных заторов.

Ранее жители столицы пожаловались мэру Москвы Сергею Собянину на необычный дизайн городских светофоров. В своей официальной жалобе они указывают, что внешний вид устройств вызывает неоднозначные ассоциации из-за фаллической формы. По мнению авторов обращения, форма светофоров крайне неудачная и требует срочной замены. Горожане считают, что такой дизайн может отвлекать и дезориентировать водителей и пешеходов.

