Минтранс сообщил о полномасштабной стройке на всей трассе ВСМ в 2026 году

Полномасштабные строительные работы на всем протяжении высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург развернутся в 2026 году, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его словам, ключевые усилия приложат к работе, ведущейся на данном этапе на пилотном участке от Зеленограда до Твери, там будет проводиться тестирование новейшего отечественного высокоскоростного подвижного состава.

В 2026 году запланирован разворот полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва — Санкт-Петербург, — сказал он.

До этого выяснилось, что ночные безостановочные поезда типа «Ласточка» будут запущены между Россией и Белоруссией. Посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник отметил, что таким образом планируется решить проблему с дефицитом билетов — пассажиропоток между странами постоянно растет и заполняемость поездов достигает 80%. Для его увеличения «Российские железные дороги» уже запустили дополнительные дневные рейсы «Ласточек», один из составов отправился на маршрут по двум направлениям 15 декабря.

Ранее в РЖД напомнили, что при посадке на поезда «Ласточка» россиянам необходимо предъявить паспорт. Там также отметили, что в будущем подтвердить свою личность можно будет с помощью QR-кода, полученного на «Госуслугах».