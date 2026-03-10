Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 22:00

В Совфеде оценили перспективы наземной операции США в Иране

Сенатор Джабаров: наземные операции США всегда заканчиваются крахом

У США не было успешных наземных операций со времен Второй мировой войны, но и в тех кампаниях ключевую роль сыграла Советская армия, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью NEWS.ru. Так он прокомментировал возможность проведения наземной операции в Иране.

Последняя успешная наземная операция американцев была в годы Второй мировой войны. Причем успешной она была потому, что главную роль там выполняла Красная армия. Американцы открыли второй фронт за девять месяцев до окончания войны, в июле 1944-го. И когда немцы их прижали, они просили нас ускорить наступление, — напомнил Джабаров.

Признавая за американской армией способность наносить удары с воздуха, сенатор подчеркнул, что это часто приводит к жертвам среди мирного населения. Однако, по его мнению, американские солдаты не готовы к тяжелым условиям позиционной войны.

Американский солдат никогда не будет жить в окопах, как наши солдаты, мерзнуть и стоять до последнего дыхания. Американцы привыкли красиво есть и спать на удобных кроватях. В настоящей войне такого не бывает, — подчеркнул сенатор.

В качестве примера Джабаров привел кампанию в Афганистане, которая, по его словам, завершилась «позорным бегством» американских войск.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что его страна готова к наземной операции США. Он отметил, что Тегеран намерен опозорить «подлых» американцев.

