В Канаде раскрыли шокирующую статистику по эвтаназии Число обратившихся к эвтаназии в Канаде может превысить жертвы Второй мировой

Общее число жителей Канады, обратившихся к эвтаназии, в скором времени может достичь 100 тыс. человек, сообщает газета The New York Post. Таким образом, число жертв процедуры может превысить потери страны во Второй мировой войне.

Канада собирается пройти мрачную веху в своей программе <...>, поскольку, по прогнозам, правительство в общей сложности подвергнет эвтаназии 100 тыс. граждан до ее 10-й годовщины, которая состоится 17 июня, — говорится в публикации.

Уточняется, что только в 2024 году программой эвтаназии воспользовались 15,7 тыс. жителей Канады. На нее пришлось около 5,1% от всех смертей. В среднем за день к процедуре обращались 43 человека.

Ранее в Канаде пожилую женщину подвергли эвтаназии после отказа от процедуры. Супруг женщины, у которого было сильное эмоциональное выгорание, добился новой срочной оценки ее состояния, а врач одобрил процедуру, хотя первый специалист возражал и просил провести повторное обследование.