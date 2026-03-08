Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 16:11

В Канаде раскрыли шокирующую статистику по эвтаназии

Число обратившихся к эвтаназии в Канаде может превысить жертвы Второй мировой

Ванкувер, Канада Ванкувер, Канада Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Общее число жителей Канады, обратившихся к эвтаназии, в скором времени может достичь 100 тыс. человек, сообщает газета The New York Post. Таким образом, число жертв процедуры может превысить потери страны во Второй мировой войне.

Канада собирается пройти мрачную веху в своей программе <...>, поскольку, по прогнозам, правительство в общей сложности подвергнет эвтаназии 100 тыс. граждан до ее 10-й годовщины, которая состоится 17 июня, — говорится в публикации.

Уточняется, что только в 2024 году программой эвтаназии воспользовались 15,7 тыс. жителей Канады. На нее пришлось около 5,1% от всех смертей. В среднем за день к процедуре обращались 43 человека.

Ранее в Канаде пожилую женщину подвергли эвтаназии после отказа от процедуры. Супруг женщины, у которого было сильное эмоциональное выгорание, добился новой срочной оценки ее состояния, а врач одобрил процедуру, хотя первый специалист возражал и просил провести повторное обследование.

Канада
эвтаназия
смерти
Вторая мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва магистральных трубопроводов в Тегеране
Лукашенко раскрыл, как часто бывал в ресторанах
Врачи проиграли борьбу за жизнь девушки после удара глыбы льда по голове
Лерчек приняла неожиданное решение после операции в онкореанимации
Недоступные Patriot и потеря важнейшего союза: новости СВО на вечер 8 марта
Нетаньяху мог атаковать Иран даже в одиночку
Власти Ирана намерены сохранить память о детях, погибших от удара США
Мужчины изнасиловали 90-летнюю женщину до разрыва органов
КСИР пообещал Трампу удар возмездия в ближайшее время
Qatar Airways совершит вывозной рейс из Дохи в Москву 9 марта
Иран попросил Россию помочь в урегулировании конфликта
Раскрыта роль искусственного интеллекта в войне США против Ирана
Школы и сотни домов замерзают в Хабаровске
Удар трехтонной бомбы ВС России привел к гробовой тишине в эфире ВСУ
«Новая фаза»: в Иране заявили о химической войне
Отказ от алкоголя, долги, конфликт с Пугачевой: как живет Стас Михайлов
Песков раскрыл, кому Киев адресовал подрыв «Северного потока»
В ОАЭ ответили на сообщения об атаке на Иран
Рабочий нашел под землей кассеты с записями «Хоббита»
В США сделали мрачный прогноз по войне с Ираном
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.