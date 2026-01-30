Пенсионерка отказалась от эвтаназии и ее умертвили на следующий день

Пенсионерка отказалась от эвтаназии и ее умертвили на следующий день В Канаде мужчина добился эвтаназии жены на фоне эмоционального выгорания

В Канаде разбирают случай пожилой женщины, которую подвергли эвтаназии спустя день после отказа проходить эту процедуру, пишет The Mirror. Супруг, у которого было сильное эмоциональное выгорание, добился новой срочной оценки ее состояния, а врач одобрил процедуру, хотя первый специалист возражал и просил провести повторное обследование.

По данным отчета, покойная сначала согласилась на эвтаназию из-за тяжелого состояния после операции, но при встрече с врачом сказала, что передумала. Она объяснила, что это противоречит ее убеждениям, и хотела перейти на паллиативную помощь.

На следующий день ее доставили в больницу, где врачи заметили сильное эмоциональное выгорание ее мужа, который ухаживал за ней дома. Хоспис отказался принять пациентку, и супруг добился новой срочной оценки на эвтаназию. Второй врач одобрил процедуру, хотя первый специалист возражал и просил провести повторную встречу.

Третий врач дистанционно поддержал решение о проведении процедуры, и уже вечером процедуру провели. Члены комиссии заявили, что ситуация была сложной и нуждалась в более тщательном разборе. В отчете указано, что супруг оформлял запрос за нее и присутствовал на всех беседах, что могло повлиять на ее решение.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что расширение практики эвтаназии в Канаде, которое может произойти в 2027 году, — прямое следствие того, что после Второй мировой войны страна стала убежищем для тысяч беглых нацистов. Так он прокомментировал дискуссию в правительстве о возможном расширении программы «добровольного умерщвления» на людей с психическими расстройствами и несовершеннолетних.